В Энгельсе студенты сделали стрижки и укладки женщинам-ветеранам

Фото министерства образования Саратовской области

В Энгельсском механико-технологическом техникуме вчера, 9 марта, состоялся мастер-класс технолога-стилиста, независимого эксперта региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Наталии Ляховой.

- Студенты сделали женщинам-ветеранам педагогического труда и Великой Отечественной войны прически и стрижки. А Инна Бельтюкова, победитель V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», сделала прически по их желанию на дому у ветеранов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Напомним, Энгельсский механико-технологический техникум является аккредитованным центром проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». Движение WorldSkills Russia реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото министерства образования Саратовской области

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