В Саратове на 8 Марта сгорел частный дом

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 марта, сгорел частный дом.

- Сигнал о пожаре на 5-м Динамовском проезде поступил в 19:25. На место выезжали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь возгорания составила 70 кв. м. Предполагается, что дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.