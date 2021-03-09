В Саратове возбуждены дела в отношении УК и ТСЖ за долги по теплу

В Саратове возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц двух управляющих организаций: ТСЖ «Союз» и ООО УК «Береж».

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дела были возбуждены по согласованию с прокуратурой и полицией.

По версии следствия, руководство организаций не перечисляло энергетикам собранные с жильцов деньги за тепло и горячую воду. Долги у этих двух компаний превысили 8 млн рублей. Теперь им грозит судебное преследование и возможное лишение свободы.

В «Т Плюс» напомнили, что уже вынесены два приговора — директору ТСЖ «Акация» и ТСЖ «Георгин».

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