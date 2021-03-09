В Саратове водоснабжающая организация незаконно уволила двух человек

Судебные приставы помогли двум работникам организации специализирующейся на заборе очистке и распределении воды восстановиться на работе. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчину и женщину освободили от должностей, но суд, рассмотрев материалы дел, признал решения работодателя незаконными и обязал восстановить людей.

Пристав возбудил исполнительные производства и уведомил об этом руководство организации.

Те выполнили решения суда. Мужчина сейчас трудится оператором ПК, а женщина — начальником абонентского отдела.

Им выплатили среднюю зарплату за время вынужденного прогула и долг по зарплате.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.