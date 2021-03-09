В квартире на Посадского сын зарезал ругавшего его отца

В Кировском районе 36-летнего местного жителя обвинили в смерти отца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

По версии следствия, вечером 19 декабря он распивал алкоголь у себя дома на улице Посадского. Его 65-летний отец был недоволен поведением и образом жизни сына и высказал претензии. В ответ он получил от отпрыска удар ножом в живот и по плечу.

После этого жена пострадавшего вызвала скорую помощь, но раненый пенсионер умер в больнице 24 декабря.

Его сын впоследствии признал вину и раскаялся.

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