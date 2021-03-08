В Саратовской области 8 марта будет ветреный день

В Саратовской области сегодня, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем пройдет небольшой снег, местами — умеренный. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 7–12 м/с и порывами до 20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Столбик термометра в светлое время суток покажет +2… -3 градуса.

В 2020 году в Саратовской области в Международный женский день было тепло и солнечно.

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