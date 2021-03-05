Молодой парень приехал в Саратов за Mitsubishi, но потерял деньги

В Кировском районе Саратова 21-летний парень из соседнего региона хотел купить иномарку, но лишился крупной суммы денег.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, интересующий его автомобиль Mitsubishi он нашел в интернете.
Продавец предлагал купить машину за 345 тыс. рублей. Юноша перевел 95 тыс. рублей в качестве задатка и приехал за автомобилем. Однако в Саратове его никто не ждал, а продавец вообще перестал выходить на связь.
В поселке Солнечный 28-летняя женщина хотела продать детскую коляску. На ее объявление откликнулся покупатель, который прислал ссылку, по которой якобы можно совершить «безопасную сделку». После того, как она заполнила форму, указав реквизиты, с ее карты списали 73 145 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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