Труп мужчины в крови нашли на улице села Аряш

Тело мужчины найдено на улице села Аряш
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Новобурасском районе Саратовской области на улице села Аряш найдено тело мужчины, снег рядом был залит кровью.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, труп был обнаружен в ночь на 5 марта.
Начата доследственная проверка. Эксперты осматривают погибшего, чтобы установить точную причину смерти.
Рядом с телом снег был залит кровью
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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