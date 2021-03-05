Труп мужчины в крови нашли на улице села Аряш

Тело мужчины найдено на улице села Аряш Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новобурасском районе Саратовской области на улице села Аряш найдено тело мужчины, снег рядом был залит кровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, труп был обнаружен в ночь на 5 марта.

Начата доследственная проверка. Эксперты осматривают погибшего, чтобы установить точную причину смерти.

Рядом с телом снег был залит кровью Фото: СУ СКР по Саратовской области

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