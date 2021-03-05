На Лермонтова в Саратове «Калина» сбила пешехода

На Лермонтова «Калина» сбила женщину-пешехода Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера, 4 марта, сбили пешехода.

- Авария случилась в 18:00 напротив Лермонтова, 22. 46-летний водитель «Лады Калина» наехал на 62-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пешехода с травмами госпитализировали.

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