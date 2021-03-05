Еще 189 случаев коронавируса в Саратовской области выявили за сутки

В Саратовской области за сутки выявили еще 189 случаев коронавируса.

На 5 марта зарегистрировано 50 459 зараженных, из них выздоровели 45 499. За сутки вылечились 138 пациентов.

Среди зараженных за сутки 12 детей до 14 лет, 67 человек старше 60 лет.

Большинство — 86 зараженных — из Саратова. Еще 19 случаев в Балаковском районе, 14 — в Энгельсском.

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