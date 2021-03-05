В Саратове коллекторскую контору оштрафовали на 60 тысяч рублей за телефонные звонки

В Саратове коллекторов оштрафовали за общение со знакомыми должника.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, коллекторское агентство ООО «Свобода от долгов» зарегистрировано в Нижнем Новгороде, однако правонарушение совершило в Саратове.

Работники агентства названивали третьему лицу — гражданке Н., несмотря на то, что она много раз требовала этого не делать. Тем самым коллекторы нарушили федеральное законодательство.

Приставы обратились в Арбитражный суд Саратовской области. Было вынесено решение о штрафе — общая сумма составила 60 тыс. рублей. Попытка обжаловать не удалась — Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд согласился с выводами нижестоящей инстанции.

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