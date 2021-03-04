В подсолнечнике в Романовке нашли опасный сорняк

В марте 2021 года Россельхознадзор выявил в партии подсолнечника в Романовке Саратовской области опасный сорняк.
- Экспертиза показала, что в партии весом 162 тонны присутствуют семена амброзии трехраздельной, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
Продукцию запретили вывозить и отправили на подработку.
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