Женщинам-донорам обещают подарки за сдачу крови в Саратове и области

В преддверии 8 Марта в Саратовском центре крови и его филиалах в Балашове, Балакове, Вольске и Энгельсе пройдет акция «Моя мама — донор».

Как сообщил Центр крови у себя в Instagram, акция пройдет 5 марта. Женщин-доноров ждут сувениры.

Акция проходит на Гвардейской, 27 в Саратове, Весенней, 8 в Энгельсе, Шоссейной, 9а в Балашове, Минской, 65 в Балакове и на улице Львова Роща, 1 в Вольске.

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