Женщинам-донорам обещают подарки за сдачу крови в Саратове и области

В преддверии 8 Марта в Саратовском центре крови и его филиалах в Балашове, Балакове, Вольске и Энгельсе пройдет акция «Моя мама — донор».
Как сообщил Центр крови у себя в Instagram, акция пройдет 5 марта. Женщин-доноров ждут сувениры.
Акция проходит на Гвардейской, 27 в Саратове, Весенней, 8 в Энгельсе, Шоссейной, 9а в Балашове, Минской, 65 в Балакове и на улице Львова Роща, 1 в Вольске.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.