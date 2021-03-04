Педагог из Аткарска попросила Володина вернуть разрешение на привлечение школьников к труду

Вячеслав Володин встретился с педагогами Аткарска

На встрече председателя Государственной думы Вячеслава Володина с учителями в Аткарске 4 марта возникла тема общественно-полезного труда в школах.

Одна из участниц встречи поблагодарила Володина за «особо бережное и трепетное отношение к образованию» и подняла вопрос труда школьников. Она напомнила, что раньше детей привлекали к уборке классов, благоустройству и другой работе. Сейчас это запрещено. Поэтому она попросила спикера Госдумы внести инициативу, чтобы вновь вернуть такую практику.

Вячеслав Володин заметил, что законодательные органы опираются на мнение и позицию большинства граждан. Такое решение должно поддержать родительское сообщество. Однако он считает, что ситуацию следует обсуждать и искать решение.

По словам Володина, конечно, речь не идет о каком-то тяжелом труде школьников.

- Но о вовлеченности в общественно-полезную работу надо говорить. Так мы не только выдернем детей из гаджетов, но и приспособим их к будущей жизни, — считает он.

Вячеслав Володин сказал, что в его школьные годы учеников также активно вовлекали в работу и никто не жаловался. Более того, он благодарен педагогам.

- Труд был неотъемлемой частью нашей школьной жизни, — сказал он.

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