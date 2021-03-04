Балаковец в баре украл у друга почти 250 тысяч рублей из кошелька

В Балакове осудили 38-летнего местного жителя за кражу.

- Вечером 14 ноября пьяный мужчина в баре «Жигули» украл из портмоне 32-летнего друга 249 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил злоумышленника к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

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