В Энгельсе уроженец Таджикистана пытался сбыть почти 100 граммов героина

В Энгельсе осудили 28-летнего уроженца Республики Таджикистан за покушение на сбыт героина в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

- С 6 по 10 июля 2020 года мужчина забрал в Москве из тайника почти 92 грамма наркотика, привез в Энгельс и сделал закладку на одной из улиц. После этого его задержали полицейские, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил злоумышленника к 7,5 года колонии строгого режима.

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