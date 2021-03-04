Жительница села в Ивантеевском районе зарезала сожителя за оскорбление в гостях

Женщина зарезала сожителя во время застолья Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области будут судить 31-летнюю жительницу села Бартеневка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего. Причем ранее женщина уже была судима.

Следствие считает, что около пяти вечера 10 января она вместе с 47-летним сожителем распивали алкоголь в гостях у односельчан. Мужчина принялся ее оскорблять, а та в ответ пригрозила отомстить за себя.

Однако сожитель не унимался, поэтому женщина схватила нож и ударила обидчика в живот. Когда он умер, она вызвала скорую помощь.

Свою вину женщина призналась и раскаялась. Она была арестована. Дело направлено в суд.

Обвиняемая была арестована Фото: СУ СКР по Саратовской области

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