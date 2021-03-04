В кофейне на Волжской у девушки украли iPhone за 40 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже iPhone 7 за 40 тыс. рублей.

- Преступление, по словам 25-летней гражданки, произошло 28 февраля в кофейне на Волжской улице. Кто-то путем свободного доступа украл смартфон, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 35-летнего ранее судимого за кражи и грабежи мужчину. Он признался в воровстве, полицейские изъяли гаджет.

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