В Саратове «Гранта» сбила женщину-пешехода

«Гранта» сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 3 марта, сбили пешехода.
- Авария случилась напротив Тархова, 35 в 19:30. 41-летний водитель «Лады Гранта» наехал на 64-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
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