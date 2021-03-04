В Саратове «Гранта» сбила женщину-пешехода

«Гранта» сбила женщину Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 3 марта, сбили пешехода.

- Авария случилась напротив Тархова, 35 в 19:30. 41-летний водитель «Лады Гранта» наехал на 64-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.