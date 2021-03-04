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Саратовские таможенники задержали машины, вывозившие ценные породы деревьев из России

Возбуждены уголовные дела
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Из России пытались вывезти ценную древесину. Фото Саратовской таможни

Из России пытались вывезти ценную древесину. Фото Саратовской таможни

Саратовские таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям задержали две машины с ценными породами древесины.

- Транспорт вывозил из РФ в Казахстан пиломатериалы из древесины ценных пород, которые подлежат обязательной поштучной маркировке. Общий вес задержанного груза превысил 39,5 тонны, а стоимость — 1,75 млн рублей. Товар изъяли, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовской таможне.

Возбуждено два административных дела за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

Общий вес задержанного груза превысил 39,5 тонны. Фото Саратовской таможни

Общий вес задержанного груза превысил 39,5 тонны. Фото Саратовской таможни

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