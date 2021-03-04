В Саратове женщина за рулем «Соляриса» устроила тройное ДТП

На 1-м проезде Танкистов случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера, 3 марта, случилось тройное ДТП.

- В 16:10 на 1-м проезде Танкистов, 34 33-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, по предварительным данным, нарушила правила перестроения и врезалась в «Ладу Ларгус» с 41-летним водителем, а затем выехала на встречку и столкнулась с «Ладой Калина» под управлением 54-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В ДТП пострадала автомобилистка из иномарки и водитель «Калины». Их госпитализировали.

Автомобилистка попала в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

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