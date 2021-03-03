Сторож сгорел в коровнике на ферме в Базарно-Карабулакском районе

Тело мужчины было найдено в коровнике Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области начата доследственная проверка гибели сторожа фермы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла утром 3 марта в селе Казанла.

Один из работников фермерского хозяйства увидел дым в коровнике. Он открыл дверь хозяйственного помещения и нашел там бездыханное тело сторожа. Одежда и лицо погибшего обгорели.

Следователи осмотрели место ЧП. Оказалось, что огонь охватил и предметы мебели. А под телом погибшего была найдена зажигалка. Также установлено, что в помещении стоят два баллона с газом, но они не разгерметизированы.

Проверка должна установить точные причины смерти сторожа. После этого будет принято процессуальное решение.

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