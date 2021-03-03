В саратовской больнице спасли пациента с иголкой в желудке

Мужчина случайно проглотил иголку. Фото из Instagram ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева»

Врачи городской клинической больницы №1 имени Гордеева в Саратове спасли пациента с иголкой в желудке.

Как сообщили «КП-Саратов» медики, мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение вечером 28 февраля. Ему сделали рентген, который показал, что в брюшной полости пострадавшего есть металлический предмет.

Инородный предмет удалось обнаружить рентгеном. Фото из Instagram ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева»

- Умеренный пневматоз толстой кишки. Патологически газо-жидкостных уровней не определялось. Было принято решение выполнить ФГДС-исследование с целью попытки извлечения инородного тела. В ходе исследования в просвете желудка пищевые массы в большом количестве, видимая слизистая желудка умеренно гиперемирована в теле- и антральном отделах, в области привратника визуализировалось инородное тело (портновская швейная игла), которое наполовину вошло в слизистую, — написали врачи на странице больницы в Instagram.

Иголку удалось вытащить при помощи биопсийных щипцов.

- Состояние больного после исследования стабильно удовлетворительное и счастливое! Пациент с положительной динамикой сегодня благополучно был выписан! — отметили медики.

Установлено, что мужчина проглотил иголку, когда держал ее между губами, прикрепляя стенгазету.

Исследование пострадавшего проводила врач Анна Елисеева и медсестра Оксана Чиркова.

Исследование проводила врач Анна Елисеева и медсестра Оксана Чиркова. Фото из Instagram ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева»

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