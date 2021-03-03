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Администрации Ленинского и Октябрьского районов стали лучшими в 2020 году

На втором месте — Кировский район
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Фото из Инстаграм Михаила Исаева

В Саратове подвели итоги деятельности районных администраций за 2020 год.

Как сообщил в своем Инстаграме глава города Михаил Исаев, первое место разделили администрации Ленинского и Октябрьского районов. На втором месте — Кировский район. На третьем, четвертом и пятом — администрации Волжского, Заводского и Фрунзенского районов соответственно.

- Рейтинг выстраивается на основе результатов по определенным критериям, связанным с благоустройством, работой юридических служб, финансовой дисциплиной, — отметил Исаев.

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