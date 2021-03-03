В Ровенском районе мужчина испугался смерти и сам убил соперника

В Ровенском районе Саратовской области 52-летнего мужчину будут судить за убийство.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело направлено в суд, обвиняемый признался и раскаялся.
По версии следствия, вечером 24 декабря к нему домой в селе Луговое пришел 62-летний односельчанин, принесший инструменты для забоя скота.
Мужчины начали распивать алкоголь и во время застолья поспорили о воинских званиях на флоте. Хозяин дома ранее служил, поэтому пытался убедить гостя, что тот неправ, и таких званий, которые он назвал, не существует.
Во время ссоры 52-летний мужчина испугался, что односельчанин схватится за нож, который принес с собой, поэтому решил действовать на опережение и сам взялся за топор. Он ударил оппонента по голове несколько раз, а когда тот упал, лег спать.
Впоследствии тело было найдено сотрудниками полиции.
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