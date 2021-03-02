Пенсионеры-волонтеры в Саратовской области очищают берега рек от мусора

В Саратовской области волонтеры-пенсионеры участвуют в экопроектах.

- Поддержка «серебряного» волонтерства осуществляется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ежегодно более 500 «серебряных» волонтеров поддерживают общероссийские акции, например, «Вода России» и экологический марафон «Чистая Волга». Ежегодно очищается от мусора более 10 тыс. кв. м прибрежной зоны водоемов области, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Также прошел онлайн-семинар, организованный Минтруда области. На нем рассказали об экопроектах и волонтерах.

Сейчас в области около тысячи «серебряных» волонтеров.

Кроме того, волонтеры из Саратовского района очистили родник «Серебряный». Энгельсские активисты очищают озеро Банное, в Самойловском районе волонтеры избавляют от мусора берега реки Терса, а в Пугачевском — взяли шефство над прибрежной зоной реки Иргиз.

Инициатива «серебряного» волонтера Георгия Платонова из Балашовского района заняла второе место в конкурсе «Хрустальное сердце Саратова». Мужчина стал убирать пляж и валежник из леса.

Ликвидирует стихийные свалки, патрулирует Аткарск движение «Бабушкин патруль». Оно организовано при центре социального обслуживания населения Аткарского района.

В Татищевском районе волонтеры сшили и раздали 900 многоразовых масок. Это гораздо экологичнее многоразовых. В Саратове волонтеры ухаживают за фруктовым садом на территории комплексного центра.

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