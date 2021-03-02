Рецидивист ограбил ювелирный магазин в Саратове

Полиция раскрыла грабеж в ювелирном магазине поселка Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 11:30 до 11:50 неизвестный унес золотое кольцо стоимостью почти 4500 рублей.

Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 34-летний житель села Тепловка, рецидивист.

Мужчина признался в содеянном, у него изъяли похищенное.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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