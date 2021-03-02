Спор из-за телевизора стал причиной убийства в Ровном

Женщина зарезала сожителя в Ровном Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Ровный Саратовской области в суд передано уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 44-летняя местная жительница.

Дело об убийстве передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, причиной убийства стал конфликт из-за просмотра телевизора. Предполагается, что вечером 14 декабря после приема гостей и застолья с алкоголем сожители сели смотреть телепередачу. Близорукая женщина подошла поближе, загородив экран, что вызвало гнев мужчины. Сначала он просто просил ее отойти, а потом принялся угрожать ножом.

При этом мужчина поливал сожительницу нецензурной бранью и за это поплатился жизнью. Схватив тот же нож, женщина ударила его в сердце, и тот умер на месте. Гражданка вызвала скорую помощь, а впоследствии признала вину и раскаялась.

Женщина ударила мужчину ножом в сердце Фото: СУ СКР по Саратовской области

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