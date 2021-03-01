Юлия Иванова вместо отлова собак займется пассажирскими автобусами Саратова

Юлия Иванова. Фото соцсети

Заместителем директора МКУ «Транспортное управление» стала Юлия Иванова.

Ранее она возглавляла МБУ «Дорстрой», но уволилась 20 февраля. Уже через четыре дня последовало новое назначение.

В должности директора «Дорстроя» Юлия Иванова проработала четыре месяца. Напомним, организация занимается отловом безнадзорных животных и уборкой города.

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