Сгорел дом на Соколовском переулке в Саратове

.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 1 марта, в 12:10 загорелся деревянный частный дом №3 в Соколовском переулке в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Полыхал чердак и стена, площадь возгорания составила 6 кв. м.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Пламя потушили пожарные и две автомобильные цистерны, в результате ЧП никто не пострадал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.