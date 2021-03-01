Сгорел дом на Соколовском переулке в Саратове

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 1 марта, в 12:10 загорелся деревянный частный дом №3 в Соколовском переулке в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Полыхал чердак и стена, площадь возгорания составила 6 кв. м.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пламя потушили пожарные и две автомобильные цистерны, в результате ЧП никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.