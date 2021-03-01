В селе Аркадакского района ночью умерла пятимесячная девочка

Следователи начали проверку по факту смерти младенца
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Аркадакского района Саратовской области в ночь на 1 марта погиб младенец.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, смерть пятимесячной девочки констатировали врачи скорой помощи, прибывшие по вызову.
Начата доследственная проверка. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.
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