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В селе Аркадакского района ночью умерла пятимесячная девочка

Смерть констатировали медики скорой помощи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи начали проверку по факту смерти младенца

Следователи начали проверку по факту смерти младенца

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Аркадакского района Саратовской области в ночь на 1 марта погиб младенец.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, смерть пятимесячной девочки констатировали врачи скорой помощи, прибывшие по вызову.

Начата доследственная проверка. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

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