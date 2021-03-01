Пожилой убийца из Балашова снова оказался на скамье подсудимых

Мужчина зарезал гостя двумя ударами ножа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области 72-летнего местного жителя обвинили в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

По версии следствия, 28 декабря пенсионер у себя дома в квартире на улице Гагарина распивал алкоголь с 44-летним приятелям и двумя женщинами. Около девяти вечера гость вдруг стал хамить, повел себя агрессивно и в итоге обвинил хозяина в пристрастии к своему полу.

Пенсионер, ранее отсидевший за убийство, не стал терпеть оскорблений и двумя ударами ножа расправился с гостем. Полицию вызвала его знакомая, которая вскоре заглянула в квартире.

Свою вину мужчина признал и был арестован.

Дело передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

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