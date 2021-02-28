В Заводском районе столкнулись две «десятки»: пострадал водитель одной из них

В Заводском районе произошла авария
Фото: ГИБДД по Саратову
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 27 февраля, столкнулись два автомобиля.
- Авария произошла в 20:45. На улице Пензенская, 35 столкнулись два ВАЗ-2110, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал 35-летний водитель одной из машин. Его госпитализировали.
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