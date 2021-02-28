Электроплитка привела к смертельному пожару в саратовской квартире

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 28 февраля, произошел смертельный пожар.

- В общежитии на улице Шехурдина около восьми утра мужчина увидел дым из комнаты соседа и вызвал пожарных. Те начали тушить возгорание и обнаружили 71-летнего хозяина жилища. Его эвакуировали, но прибывшие медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На пожаре погиб мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшего не найдено признаков насильственной смерти, но доследственная проверка начата. Предполагается, что пожар начался из-за электроплитки. Она стояла около матраса, на котором спал мужчина.

К пожару могла привести электроплитка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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