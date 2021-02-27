В Вольске огонь уничтожил стоящую в гараже иномарку

Иномарка полностью сгорела
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Вольске сегодня, 27 февраля, сгорел автомобиль в гараже.
- Сигнал о пожаре на улице Тихая поступил в 11:15. Два расчета выехали на тушение Ford Focus, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Машина стояла в гараже
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В 11:37 огонь ликвидировали. Автомобиль оказался полностью уничтожен огнем. Пострадал также мужчина, у него обожжены кисти рук.
Машина сгорела полностью, у мужчины обожжены руки
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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