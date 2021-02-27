За складирование снега на тротуарах в Саратове возбуждено дело

На тротуарах Саратова складировали снег с нарушениями Фото: ГИБДД по Саратову

Госавтоинспекция Саратова заметила на улицах города нарушения к содержанию дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, ближе 10 метров от пешеходных переходов и 20 метров — от остановок общественного транспорта имеются снежные валы. Такие нарушения заметили на улицах Шевченко, Вольская, Бахметьевская, Чапаева, Сакко и Ванцетти и Белоглинская.

- Подготовлено представление об устранение причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан, соответствующему должностному лицу администрации Октябрьского района Саратова и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ, — отметили в ГИБДД.

ГИБДД нашла нарушения Фото: ГИБДД по Саратову

Теперь виновнику грозит административный штраф от 20 до 30 тыс. рублей.

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