На набережной Космонавтов через две недели будут снимать облицовку

. Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Вчера, 26 февраля, прошла встреча чиновников мэрии, членов Градозащитного совета и подрядчика по реконструкции набережной Космонавтов.

. Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, собравшимся, среди которых были местные жители, показали материалы, в том числе новый туф.

Главный архитектор Саратова Виталий Желанов сказал, что большую часть облицовки из туфа будут заменять на новый, так как, по его словам, при реставрации нельзя дать гарантии на работу.

Подрядчик заявил, что примерно через две недели, когда уйдут морозы, начнется первый этап работ: снятие облицовки, оценка качества покрытия и основания подпорных стен.

. Фото: Пресс-служба администрации Саратова

А на тех участках, где туф разрушается или затопляется, его заменят на монолитное основание.

Возможно, на набережной восстановят точные копии фонарей, установят площадку для выгула собак и плоскостные фонтаны.

. Фото: Пресс-служба администрации Саратова

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