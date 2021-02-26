Жителей Саратовской области за сутки мошенники лишили почти 5 млн рублей

В Саратовской области за прошедшие сутки мошенники обманули 25 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в общей сложности люди отдали аферистам 4,7 млн рублей.

Чаще всего обманывают по схеме звонка из банка. Жительнице Ленинского района Саратова несколько раз позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками банка, и заявили, что на нее хотят оформить кредит злоумышленники. Она поверила, взяла встречный займ и перевела более 882 тыс. рублей на «безопасные» счета. Потом она поняла, что натворила, и пошла в полицию.

Похожий случай произошел с жительницей Заводского района. Только сумма кредита отличалась - 694 тыс. рублей.

В ГУ МВД гражданам напоминают, что сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт, коды из СМС и CVC-коды с обратной стороны карты. Нельзя переводить деньги на неизвестные счета и выполнять в банкомате операции по указке посторонних.

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