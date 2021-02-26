Интерактивная карта ДТП
Появилась интерактивная карта ДТП в Саратове и Энгельсе за 2020 год.
Об этом сообщает паблик Urban Patrul в соцсети «ВКонтакте».
На карте отображается степень тяжести аварии, количество пострадавших и погибших, место и время аварии и многое другое. Данные для интерактивной карты предоставлены из официальной базы ГИБДД.
Самыми аварийными местами в Саратове стали проспект 50 лет Октября, проспект Строителей. В Энгельсе — Трудовая улица и проспект Строителей.
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