Интерактивная карта ДТП

Появилась интерактивная карта ДТП в Саратове и Энгельсе за 2020 год.

Об этом сообщает паблик Urban Patrul в соцсети «ВКонтакте».

На карте отображается степень тяжести аварии, количество пострадавших и погибших, место и время аварии и многое другое. Данные для интерактивной карты предоставлены из официальной базы ГИБДД.

Самыми аварийными местами в Саратове стали проспект 50 лет Октября, проспект Строителей. В Энгельсе — Трудовая улица и проспект Строителей.

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