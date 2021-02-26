На трассе в Ртищевском районе столкнулись легковушка и микроавтобус

Авария произошла на трассе в Ртищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области днем 25 февраля столкнулись Chevrolet TrailBlazer GMT360 и микроавтобус Ford Transit 222700.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария произошла в 14:40 на 207-м км дороги А-298 трассы Р-208 «Тамбов – Пенза» Саратов — Пристанное — Озинки — граница с республикой Казахстан.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с Ford, которым управлял 44-летний мужчина.

Пострадал 52-летний пассажир микроавтобуса. Он был госпитализирован.

Пострадал пассажир микроавтобуса Фото: ГИБДД по Саратовской области

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