На трассе в Ртищевском районе столкнулись легковушка и микроавтобус

Авария произошла на трассе в Ртищевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Ртищевском районе Саратовской области днем 25 февраля столкнулись Chevrolet TrailBlazer GMT360 и микроавтобус Ford Transit 222700.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария произошла в 14:40 на 207-м км дороги А-298 трассы Р-208 «Тамбов – Пенза» Саратов — Пристанное — Озинки — граница с республикой Казахстан.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с Ford, которым управлял 44-летний мужчина.
Пострадал 52-летний пассажир микроавтобуса. Он был госпитализирован.
Пострадал пассажир микроавтобуса
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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