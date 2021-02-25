В Саратовской области двух мужчин осудили за похищение человека

Мужчину держали в погребе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарском районе осудили 30 и 32-летнего местных жителей за групповое похищение человека с применением насилия и за самоуправство.
- Во время того, как 29-летний житель Аткарска отбывал наказание за кражу, приятель помогал деньгами его девушке, а также передал ей свою машину. После освобождения мужчина переехал жить и работать в Саратов. Товарищи напомнили ему о долге в 100 тыс. рублей и 60 тыс. рублей за автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Утром 16 ноября 2020 года злоумышленники приехали на работу к потерпевшему на улицу Тархова, чтобы потребовать возврата долга. На месте 30-летний подошел к 29-летнему, ударил кулаком по голове, а потом затащил в машину.
Они отвезли его в погреб частного дома в деревне Андреевка Аткарского района, а сами уехали. Вечером они решили вытащить его и отвезти в квартиру одного из злоумышленников, так как боялись, что жертва замерзнет. Однако оказалось, что он успел сбежать и на попутках доехать до полиции.
Мужчина сумел сбежать из погреба
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вскоре правоохранители поймали преступников. Свою вину они признали. Суд отправил каждого на три года и три месяца в колонию строгого режима.
Злоумышленников осудили
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Злоумышленников осудили
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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