В Балтае на встречке Hyundai врезался в «Приору»

В ДТП пострадали четыре человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балтае вчера днем, 24 февраля, случилось ДТП на улице Колхозная, 31.

- В 12:10 46-летний водитель Hyundai ix35, по предварительным данным, выехал на встречку и врезался в «Ладу Приора», которую вел 30-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.

Пострадали оба водителя, 43-летний пассажир иномарки и 39-летняя женщина из салона отечественного авто. Их госпитализировали.

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