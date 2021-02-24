В Саратове планируют модернизировать центр занятости населения

Состоялось совещание по вопросам занятости населения
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам занятости населения.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, речь шла, в частности, о модернизации центров занятости населения.
Уже модернизированы центры занятости в Энгельсе и Балакове. В энгельсском обустроен сектор первичного приема, зоны индивидуальной работы, кабинет психолога, комнаты для профориентации, содействия трудоустройству, сектор для развития карьеры.
ЦЗН в Саратове планируется переоснастить к концу года. Соответствующее поручение дано профильному зампреду.
- Для удобства жителей создаются современные центры, где можно получить необходимые услуги на высоком, качественном уровне. Все это нацелено на решение важнейших задач трудоустройства, переподготовки безработных, взаимодействие с работодателями, — заявил Валерий Радаев.
Центры занятости модернизируются в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Валерий Радаев заявил о важности современных центров занятости населения
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.