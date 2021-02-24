В Саратове планируют модернизировать центр занятости населения

Состоялось совещание по вопросам занятости населения Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам занятости населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, речь шла, в частности, о модернизации центров занятости населения.

Уже модернизированы центры занятости в Энгельсе и Балакове. В энгельсском обустроен сектор первичного приема, зоны индивидуальной работы, кабинет психолога, комнаты для профориентации, содействия трудоустройству, сектор для развития карьеры.

ЦЗН в Саратове планируется переоснастить к концу года. Соответствующее поручение дано профильному зампреду.

- Для удобства жителей создаются современные центры, где можно получить необходимые услуги на высоком, качественном уровне. Все это нацелено на решение важнейших задач трудоустройства, переподготовки безработных, взаимодействие с работодателями, — заявил Валерий Радаев.

Центры занятости модернизируются в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Валерий Радаев заявил о важности современных центров занятости населения Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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