Бариста в Саратове приготовил шоколад с галлюциногенами

В Саратове оперативники задержали 34-летнего мужчину по подозрению в культивировании наркосодержащих растений и грибов.

- Во время обыска в арендованной квартире специалиста по изготовлению кофе нашли 20 кустов марихуаны, что общим весом составило более 200 граммов наркотика, и грибную мини-ферму, где он успел вырастить свыше 12 граммов галлюциногенных грибов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Оказалось, что бариста выращивал наркотики для себя. Также в домашних условиях он изготовил шоколад с галлюциногенными грибами.

На мужчину возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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