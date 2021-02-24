Рыбушки и Синенькие подписали соглашение с Саратовом

Подписано соглашение о возможном присоединении двух МО к Саратову Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратове утром 24 февраля было подписано соглашение о возможности присоединения Рыбушанского и Синеньского МО к областному центру.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в церемонии приняли участие глава Саратова Михаил Исаев, глава Саратовского района Иван Бабошкин, и. п. председателя Саратовской городской думы Анатолий Серебряков, министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин.

Михаил Исаев напомнил, что два МО — Красный Текстильщик и Багаевское — уже присоединились к Саратову.

- Это будет способствовать скорейшей интеграции указанных населенных пунктов в городскую среду, позволит улучшить качество жизни населения уже в текущем году, — считает он.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.