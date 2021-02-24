Маршрутки №75 и 115 столкнулись на проспекте 50 лет Октября

Две маршрутки столкнулись на проспекте 50 лет Октября

На границе Ленинского и Кировского районов Саратова утром 24 февраля столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Техническая.

В 07:20 столкнулись маршрутки №75 и 115. Пострадал один из пассажиров – 22-летний мужчина.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

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