Маршрутки №75 и 115 столкнулись на проспекте 50 лет Октября

Две маршрутки столкнулись на проспекте 50 лет Октября
На границе Ленинского и Кировского районов Саратова утром 24 февраля столкнулись два пассажирских автобуса.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Техническая.
В 07:20 столкнулись маршрутки №75 и 115. Пострадал один из пассажиров – 22-летний мужчина.
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.