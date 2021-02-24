Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Маршрутки №75 и 115 столкнулись на проспекте 50 лет Октября

Пострадал пассажир
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Две маршрутки столкнулись на проспекте 50 лет Октября

Две маршрутки столкнулись на проспекте 50 лет Октября

На границе Ленинского и Кировского районов Саратова утром 24 февраля столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Техническая.

В 07:20 столкнулись маршрутки №75 и 115. Пострадал один из пассажиров – 22-летний мужчина.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП