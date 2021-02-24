Младенец погиб в доме на Барнаульской в Саратове

Следователи проверяют обстоятельства гибели младенца в доме на Барнаульской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова погибла восьмимесячная девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в доме на улице Барнаульская.

Начата доследственная проверка. Установлено, что бригада скорой помощи приехала по вызову 23 февраля около восьми утра. Врачи констатировали смерть ребенка.

Эксперт осмотрел тело девочки. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не выявлено.

Проверка позволит установить обстоятельства и точную причину гибели ребенка. Также следователи собирают информацию о семье девочки. По итогам будет принято процессуальное решение.

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