Мужчина пострадал в опрокинувшемся ВАЗе в центре Саратова

Фото облспаса

В Саратове на перекрестке улиц Чапаева и Большая Садовая произошло ДТП. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

Прибывшие сотрудники облспаса оказали медицинскую помощь пострадавшему 41-летнему шоферу.

Ехать в больницу он отказался.

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