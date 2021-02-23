Мужчина пострадал в опрокинувшемся ВАЗе в центре Саратова

Фото облспаса
В Саратове на перекрестке улиц Чапаева и Большая Садовая произошло ДТП. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.
Прибывшие сотрудники облспаса оказали медицинскую помощь пострадавшему 41-летнему шоферу.
Ехать в больницу он отказался.
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