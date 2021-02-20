Двое саратовцев лишились более 700 тысяч рублей из-за мошенников

Двух жителей Саратова за сутки обманули мошенники на общую сумму более 700 тысяч рублей.

- Представившийся сотрудником финансовой организации аферист позвонил 42-летнему жителю Волжского района и заявил о снятии денег с его счета. Для предотвращения нужно было продиктовать пароль и данные карты. Мужчина поверил, а после увидел списание 207 и 155 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

На 400 тыс. рублей обманули 24-летнюю жительницу Ленинского района. Ей позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что на гражданку пытаются оформить кредит. Чтобы этого не случилось, надо было взять аналогичный займ и положить его на «безопасный счет». Девушка все исполнила, а потом пошла в полицию, когда поняла, что это были мошенники.

Правоохранители возбудили уголовное дело и просят не разговаривать по телефону с аферистами, представляющимися сотрудниками банка.

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