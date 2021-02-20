Школа и 57 классов в Саратовской области закрыты из-за коронавируса

В связи с выявленными случаями коронавируса у двух сотрудников закрыта школа Озинского района и еще 57 классов в 41 образовательном учреждении.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это 24 школы в Саратове, по две в Балаковском, Петровском, Самойловском и Екатериновском районе, три в Балашовском, по одной в Балтайском, Новобурасском, Марксовском, Озинском, Пугачевском.

Частично закрыт саратовский колледж водного транспорта и строительства, энгельсский промышленно-экономический колледж, филиал СГТУ имени Гагарина в Петровске. Закрыты девять групп в девяти детских садах — пять в Саратове, две в Перелюбском районе, по одной в Энгельсском и Пугачевском.

Из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыта школа Краснопартизанского района и шесть классов в пяти школах — две в Саратове, по одной в Вольском, Балашовском и Энгельсском.

Полностью закрыт детсад Самойловского района, в восьми вузах области 12 групп переведены на дистанционку.

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